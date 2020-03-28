Аваков: Если переворот будет, мы его победим

Глава МВД намерен и дальше выполнять свои прямые обязанности, а не заниматься переворотами

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не допустит в Украине государственного переворота и считает, что сейчас у руля страны адекватная власть.

Об этом он сказал в интервью The Бabel.

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Министр считает идиотами тех людей, который думают, что он может устроить переворот в стране, имея под полным контролем полицию и Нацгвардию.

"Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но некоторые думают иначе, говорит: "О, с*ка, статью написал – наверное, хочет быть президентом". Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен это делать. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа", – сказал Аваков.

Напомним, в последнее время ходили разговоры о возможном введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Однако тот же Арсен Аваков говорил, что сейчас в этих мерах нет необходимости – достаточно режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, глава МВД рассказал, будет ли полиция следить за украинцами через телефон.

Аваков рассказал о мерах борьбы с коронавирусом

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