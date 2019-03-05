Аваков напомнил, кто имеет право на применение силы в Украине

Глава МВД призвал всех заинтересованных в честных выборах использовать только законные методы

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Аваков напомнил, кто имеет право на применение силы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ed9/fa6/5c7ed9fa634e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ed9/fa6/5c7ed9fa634e6.jpg 2019-03-05T22:21:00+02:00 Политика Глава МВД призвал всех заинтересованных в честных выборах использовать только законные методы

Право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции, это постулат, который не подлежит обсуждению.

Об этом сегодня, 5 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", – заявил Аваков.

Глава МВД призвал всех заинтересованных в честных выборах использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция обладает всеми необходимыми силами и средствами – помогайте, а не мешайте!" – заявил Аваков.

Напомним, ранее Аваков призвал всех участников избирательно процесса – и тех, кто голосует, и тех, кто баллотируется, не участвовать в каруселях, схемах и т.д. , чтобы потом не было печально за какие-то нарушения.

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