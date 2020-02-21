Аваков рассказал, кто может стоять за протестами в Новых Санжарах

«Я не знаю, что породило такую неоправданную остервенелость", – добавил он

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилётом эвакуированных украинцев из Уханя.

Об этом Арсен Аваков заметил в эфире одного из украинских телеканалов 20 февраля поздно вечером.

Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны. "Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

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"Я не знаю, что породило такую неоправданную остервенелость", – добавил он.

При этом Аваков подчеркнул, что из сложившейся ситуации все стороны должны вынести урок.

Отвечая на вопрос о том, не усматривает ли он в провоцировании противостояния "уши" отдельных политиков", глава МВД сказал, что у него есть информация о том, кто за этим может стоять: "Уши" политического и бизнес характера".

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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