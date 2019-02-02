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Аваков: Я не думаю, что кто-то рискнет занять высший пост в стране через подтасовки и нарушения

Вчера, 21:07

Глава МВД считает плохой идеей отстранение главы Общественного телевидения

Аваков: Я не думаю, что кто-то рискнет занять высший пост в стране через подтасовки и нарушения Политика Глава МВД считает плохой идеей отстранение главы Общественного телевидения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил в защиту украинской прессы.

"Я не думаю, что кто-то рискнет занять высший должностной пост в стране через подтасовки и нарушения. Я не думаю, что хорошая идея – в этот момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея – отстранить главу общественного телевидения, в непонятный способ, и мы сейчас внимательно за этим смотрим – о законности процедуры отстранения. И я думаю, что там есть в чем разобраться. Точнее, скажу больше: я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за 2 месяца до выборов", – сказал он.

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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Тег пресса, Аваков, Аласания, Пресса Украины, НОТУ

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