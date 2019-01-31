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Национальная общественная телерадиокомпания расторгла контракт с главой правления Аласанией

31 января, 19:08

Решение принял набсовет 31 января

Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив)
Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив).
Национальная общественная телерадиокомпания расторгла контракт с главой правления Аласанией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/329/bb4/5c5329bb43e3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/329/bb4/5c5329bb43e3b.jpg Украина Решение принял набсовет 31 января

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в четверг, 31 января, расторг контракт с председателем правления Зурабом Аласанией. Об этом написала член набсовета Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

"Только что наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией", – сообщила она.

По ее словам, девять членов набсовета проголосовали "за", трое – "против".

О том, кто может занять освободившийся пост председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины или другие подробности не сообщаются.

Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании общественного телевидения и радиовещания. Соответствующий документ поддержали 256 народных депутатов. В апреле того же года проект был одобрен президентом Петром Порошенко.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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Тег Аласания, общественное телевидение, НОТУ

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