Аваков заинтересовал турецкого коллегу украинским Ан-178: опубликованы фото

Сулейман Сойлу и Арсен Аваков / фото: @AvakovArsen

Турецкую Республику заинтересовал новейший украинский самолет Ан-178, и этот вопрос обсуждался на встрече глав МВД Украины Арсена Авакова и Турции Сулеймана Сойлу.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"На выставке современных технологий в Стамбуле, которую мы имеем честь посещать, представлен наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС, для ликвидации пожаров и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178", – цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Сулейман Сойлу также дал высокую оценку Ан-178 и выразил свою заинтересованность этим самолетом.

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"Ан-178 – очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 модернизируются в Украине, шесть из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", – сказал Сойлу.

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Аваков пригласил его посетить Украину. "Очень надеюсь, что вы в конце месяца посетите Украину. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", – сказал он.

В ответ Сойлу предположил, что, скорее всего, приедет в Украину.

Напомним, средний транспортный самолет Ан-178 был представлен на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019 в Стамбуле, где ожидают в этом году 1 млн посетителей.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на госпредприятии "Антонов", входящем в состав госконцерна "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

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