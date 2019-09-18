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Украина показала Ан-178 на выставке в Стамбуле: фото

18 сентября, 14:05

Украинское государственное предприятие «Антонов» представит на выставке семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8

Teknofest-2019 . Фото: facebook.com/teknofestist

Teknofest-2019 . Фото: facebook.com/teknofestist

Средний транспортный самолет Ан-178 представлен на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019 в Стамбуле, где ожидают в этом году 1 млн посетителей. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы ожидаем в этом году 1 млн посетителей. В рамках фестиваля пройдут соревнования в 19 различных категориях, а также воздушные шоу, выставки, мастер-классы. Шоу происходит в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, к участию в соревнованиях мы получили в общей сложности 50 тысяч заявок от 17 373 команд из 81 провинции Турции и 122 стран", - сообщили организаторы выставки.

Украинское государственное предприятие (ГП) "Антонов" представит на выставке семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, в частности средний транспортный самолет Ан-178.

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Ан-178 Фото: twitter.com/AntonovCompany

Ан-178 Фото: twitter.com/AntonovCompany

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"На выставке этого года "Антонов" представит ряд своих современных программ, среди которых семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8. В частности, посетители увидят средний транспортный самолет Ан-178, который будет представлен на демонстрационной площадке", – сообщили в ГП "Антонов", делегацию которого возглавляет президент предприятия Александр Донец.

Teknofest Istanbul Aerospace and Technology Festival проводится во второй раз. Этот фестиваль направлен на демонстрацию достижений, популяризацию технологий в обществе и привлечение молодежи к развитию в сфере высоких технологий, в частности авиационной и космической отраслей. Фестиваль будет продолжаться до 22 сентября, вход для посетителей свободный.

Напомним, генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвал "рецепт" наращивания экспорта госпредприятием "Антонов".

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выставка Антонов Ан-178

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