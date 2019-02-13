Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя
Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь
Украинского политического заключенного Владимира Балуха против его воли этапировали из СИЗО, предположительно на заседание подконтрольного Кремлю так называемого "Верховного суда" в Крыму.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
"Украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании", - заявили правозащитники.
В частности, по информации пресс-службы так называемого "Верховного суда" Крыма, 30 января 2019 года поступило кассационное представление "прокуратуры" на приговор так называемого "Раздольненского районного суда" по делу Владимира Балуха о "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" (ч. 2 ст. 321 УК РФ).
Кассационное представление подал "заместитель прокурора" Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).
"Владимир Балух и его защита на это время не ознакомлены с содержанием указанного кассационного представления "прокурора", поэтому пока неизвестно, о чем именно просит "прокурор", – сказано в сообщении.
"Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь", - добавили правозащитники.
Ранее Владимир Балух отказался от участия в заседании российского "суда" в Керчи. "В цирке не участвую", – сказал он.
Напомним, ранее Россия отказалась предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой реальную информацию о состоянии здоровья Балуха.
ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
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