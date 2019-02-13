Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя

Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь

Фото: crimeahrg.org.

Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg 2019-02-13T22:31:00+02:00 Политика Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь

Украинского политического заключенного Владимира Балуха против его воли этапировали из СИЗО, предположительно на заседание подконтрольного Кремлю так называемого "Верховного суда" в Крыму.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании", - заявили правозащитники.

В частности, по информации пресс-службы так называемого "Верховного суда" Крыма, 30 января 2019 года поступило кассационное представление "прокуратуры" на приговор так называемого "Раздольненского районного суда" по делу Владимира Балуха о "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Кассационное представление подал "заместитель прокурора" Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

"Владимир Балух и его защита на это время не ознакомлены с содержанием указанного кассационного представления "прокурора", поэтому пока неизвестно, о чем именно просит "прокурор", – сказано в сообщении.

"Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь", - добавили правозащитники.

Ранее Владимир Балух отказался от участия в заседании российского "суда" в Керчи. "В цирке не участвую", – сказал он.

Напомним, ранее Россия отказалась предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой реальную информацию о состоянии здоровья Балуха.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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