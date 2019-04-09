Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости политики

Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки

Сегодня, 12:13

Народный депутат без приглашения пришел на один из телеканалов и "подловил" Святослава Юраша в коридоре

Скриншот
Скриншот.
Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c61/f08/5cac61f08696e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c61/f08/5cac61f08696e.jpg Политика Народный депутат без приглашения пришел на один из телеканалов и «подловил» Святослава Юраша в коридоре

Пока дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским еще не начались, народный депутат от БПП Олег Барна уже начал выяснять отношения с оппонентами президентской команды. Он напал на представителя "Зе!Команды" Святослава Юраша в здании телеканала Zik.

Представитель Зеленского принял участие в эфире телеканала по обсуждению второго тура выборов, а по завершению передачи его "подловил" в коридоре Олег Барна, который не был приглашен на эфир. Нардеп пришел в военном камуфляже. Конфликт зафиксировала внутренняя камера наблюдения.

На видео можно увидеть, как политик напал на Юраша после словесной перепалки и схватил его за рубашку и горло и немного "потягал". В конфликт вмешалась охрана телеканала, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.

В свою очередь сам представитель "Зе!Команды" на своей странице в Facebook показал фото порванной рубашки.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись", – написал Юраш.

Отметим, что это далеко не первый случай рукоприкладства от нардепа. Так, например, в декабре прошлого года в прямом эфире подрались Барна и Левченко. Нардепа от БПП зацепили слова коллеги от "Свободы" о таране трамвая в пьяном виде в Киеве, после чего пошли в ход кулаки.

Однако один из самых известных эпизодов с Барной в парламенте – вынос Яценюка из парламентской трибуны. Во время вопроса одного из народных депутатов к на тот момент главе правительства на трибуну подошел Барна, вручил ему букет цветов, поднял его и попытался куда-то унести.

Также сайт "Сегодня" публиковал видеоподборку ярких драк и потасовок нардепов в зале парламента и на телеэфирах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег нападение, драка, Зеленский, нардеп, Барна

Вы сейчас просматриваете новость " Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драка Шуфрича и Березы в Раде: появились фото массовой стычки нардепов

20 декабря 2018, 15:37

В потасовке участвовали около десятка "бойцов"

Драка в Раде: видео, как сцепились Юрий Береза и Нестор Шуфрич

20 декабря 2018, 14:06

Народные депутаты затеяли драку прямо возле трибуны Верховной Рады

В России десятки пьяных полицейских устроили драку в ресторане

26 марта, 18:41

Начальник уголовного розыска Элисты устроил разборки с другими сотрудниками правоохранительных органов

В Черкассах избили прокурора: опубликовано видео

26 марта, 16:54

Инцидент случился в баре

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Идеальный вес женщины (таблица)

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Бельгия - Россия 3:1. Видео голов и обзор матча

В Украине начинают снос "хрущевок"

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Как стирать пуховик в стиральной машине

6 привычек, которые программируют на бедность