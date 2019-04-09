Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки
Народный депутат без приглашения пришел на один из телеканалов и "подловил" Святослава Юраша в коридоре
Пока дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским еще не начались, народный депутат от БПП Олег Барна уже начал выяснять отношения с оппонентами президентской команды. Он напал на представителя "Зе!Команды" Святослава Юраша в здании телеканала Zik.
Представитель Зеленского принял участие в эфире телеканала по обсуждению второго тура выборов, а по завершению передачи его "подловил" в коридоре Олег Барна, который не был приглашен на эфир. Нардеп пришел в военном камуфляже. Конфликт зафиксировала внутренняя камера наблюдения.
На видео можно увидеть, как политик напал на Юраша после словесной перепалки и схватил его за рубашку и горло и немного "потягал". В конфликт вмешалась охрана телеканала, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.
В свою очередь сам представитель "Зе!Команды" на своей странице в Facebook показал фото порванной рубашки.
"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись", – написал Юраш.
Отметим, что это далеко не первый случай рукоприкладства от нардепа. Так, например, в декабре прошлого года в прямом эфире подрались Барна и Левченко. Нардепа от БПП зацепили слова коллеги от "Свободы" о таране трамвая в пьяном виде в Киеве, после чего пошли в ход кулаки.
Однако один из самых известных эпизодов с Барной в парламенте – вынос Яценюка из парламентской трибуны. Во время вопроса одного из народных депутатов к на тот момент главе правительства на трибуну подошел Барна, вручил ему букет цветов, поднял его и попытался куда-то унести.
Также сайт "Сегодня" публиковал видеоподборку ярких драк и потасовок нардепов в зале парламента и на телеэфирах.
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