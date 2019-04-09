Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки

Народный депутат без приглашения пришел на один из телеканалов и "подловил" Святослава Юраша в коридоре

Скриншот.

Барна напал на представителя команды Зеленского: появилось видео стычки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c61/f08/5cac61f08696e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c61/f08/5cac61f08696e.jpg 2019-04-09T12:13:00+03:00 Политика Народный депутат без приглашения пришел на один из телеканалов и «подловил» Святослава Юраша в коридоре

Пока дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским еще не начались, народный депутат от БПП Олег Барна уже начал выяснять отношения с оппонентами президентской команды. Он напал на представителя "Зе!Команды" Святослава Юраша в здании телеканала Zik.

Представитель Зеленского принял участие в эфире телеканала по обсуждению второго тура выборов, а по завершению передачи его "подловил" в коридоре Олег Барна, который не был приглашен на эфир. Нардеп пришел в военном камуфляже. Конфликт зафиксировала внутренняя камера наблюдения.

На видео можно увидеть, как политик напал на Юраша после словесной перепалки и схватил его за рубашку и горло и немного "потягал". В конфликт вмешалась охрана телеканала, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.

В свою очередь сам представитель "Зе!Команды" на своей странице в Facebook показал фото порванной рубашки.

"Взялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайске. С взаимными криками разошлись", – написал Юраш.

Отметим, что это далеко не первый случай рукоприкладства от нардепа. Так, например, в декабре прошлого года в прямом эфире подрались Барна и Левченко. Нардепа от БПП зацепили слова коллеги от "Свободы" о таране трамвая в пьяном виде в Киеве, после чего пошли в ход кулаки.

Однако один из самых известных эпизодов с Барной в парламенте – вынос Яценюка из парламентской трибуны. Во время вопроса одного из народных депутатов к на тот момент главе правительства на трибуну подошел Барна, вручил ему букет цветов, поднял его и попытался куда-то унести.

Также сайт "Сегодня" публиковал видеоподборку ярких драк и потасовок нардепов в зале парламента и на телеэфирах.

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