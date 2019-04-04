Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео
Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты
По окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
3 апреля его соперник Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия . Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".
В ночь на 4 апреля Порошенко в Twitter ответил Зеленскому: "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион . Я жду Вас, Владимир Александрович".
Как реагируют в Украине и мире на подготовку к беспрецедентным дебатам кандидатов на высший пост в Украине – заявления, обращения и комментарии – читайте в подборке "Сегодня".
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12:55 В ЦИКе дали разъяснение, что теледебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" на самом деле будут предвыборной агитацией .
12:43 В гражданской сети "Опора" заявили, что за "Олимпийский" заплатят оба кандидата . Они могут провести дебаты на стадионе, но за это из госбюджета не дадут ни копейки.
12:06 Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания считает, что организацию встречи кандидатов в прямом эфире должны оплатить из госбюджета, а тем временем НОТУ начинает переговоры по проведению дебатов Порошенко и Зеленского .
10:11 В США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского . Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.
9:11 В МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов кандидатов на НСК "Олимпийский".
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