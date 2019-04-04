Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Фото: Сегодня

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dc/814/5ca5dc8149c5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dc/814/5ca5dc8149c5a.jpg 2019-04-04T13:33:00+03:00 Новости Кандидаты согласились на очную встречу на НСК «Олимпийский» и сейчас решаются технические моменты

По окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

3 апреля его соперник Владимир Зеленский принял вызов и поставил свои условия . Требованием шоумена была встреча на арене НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля Порошенко в Twitter ответил Зеленскому: "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион . Я жду Вас, Владимир Александрович".

Как реагируют в Украине и мире на подготовку к беспрецедентным дебатам кандидатов на высший пост в Украине – заявления, обращения и комментарии – читайте в подборке "Сегодня".

13:07 Шоумен телеведущий Сергей Притула предложил провести дебаты между Порошенко и Зеленским. Он готов быть модератором встречи бесплатно и предупредил кандидатов об одном вопросе.

12:55 В ЦИКе дали разъяснение, что теледебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" на самом деле будут предвыборной агитацией .

12:43 В гражданской сети "Опора" заявили, что за "Олимпийский" заплатят оба кандидата . Они могут провести дебаты на стадионе, но за это из госбюджета не дадут ни копейки.

12:06 Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания считает, что организацию встречи кандидатов в прямом эфире должны оплатить из госбюджета, а тем временем НОТУ начинает переговоры по проведению дебатов Порошенко и Зеленского .

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10:11 В США озвучили свою позицию по дебатам Порошенко и Зеленского . Американские эксперты хотят слышать от кандидатов в президенты ответы на главные вопросы – как разобраться с коррупцией, выиграть войну и поднять экономику Украины.

9:11 В МВД попросили "болельщиков" Порошенко и Зеленского не нарушать порядок во время дебатов кандидатов на НСК "Олимпийский".

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