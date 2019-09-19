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Бильдт назвал еще одну причину, почему Украину не зовут в ЕС

19 сентября, 17:02

Европейское будущее Украины пока под большим вопросом, так как Европе сейчас не до нас

Карл Бильдт

Карл Бильдт / Фото: AFP

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На сегодняшний день в Европейском Союзе нет консенсуса по дальнейшему расширению, так как страны решают свои внутренние проблемы и им не до Украины. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Отмечается, что в Евросоюзе пока нет консенсуса по членству Украины: частично это из-за России, частично из-за того, что страна еще не готов. Но есть еще одна причина.

"Существует еще третья причина. В ЕС в целом нет консенсуса по дальнейшему расширению. Многие страны заняты своими внутренними проблемами. Их мы должны решить в первую очередь. Что касается Украины, это займет некоторое время, пока вопрос появится на повестке дня. На очереди вступление в ЕС Балканских стран. Но даже это потребует времени", – сказал Бильдт.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Карлом Бильдтом: "Мы предлагали России стать частью Восточного партнерства".

Отметим, что в Украине уже ранее озвучивались разные даты относительно европейского членства страны. Сначала были даты 2030-е годы, позже назывались более оптимистические варианты с 2025-2027 годами, когда Польша и Литва будут председательствовать в Совете ЕС.

В то же время ранее эксперт-политолог Александр Палий в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что на сегодняшний день Украине как стране-кандидату для получения статуса члена Евросоюза под силу выполнить основные требования ЕС, а официальный Брюссель не будет выдвигать каких-то дополнительных условий для украинской стороны. Однако без проблем не обойдется. Он назвал основные преграды по вступление Украины в ЕС и НАТО.

Также глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский рассказывал, то Россия при президенте Путине пойдет на все, чтобы не допустить европейской и евроатлантической интеграции Украины. Однако наша страна получит шанс в случае падения путинского режима. Подробней на видео:

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ЕС бильдт Европейский Союз

Источник: Сегодня

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