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Благополучия нашим британским друзьям: Зеленский тепло поздравил Бориса Джонсона с победой

13 декабря, 10:59

Украинский лидер напомнил о союзнических отношениях с Британией

/ Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера консерваторов, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой на парламентских выборах.

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы желаем благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", – говорится в поздравлении украинского лидера.

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В Великобритании завершается подсчет голосов по итогам состоявшегося в четверг, 12 декабря, голосования на выборах в Палату общин.

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Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона уже гарантировала себе уверенное большинство и получили 368 мест в новом парламенте.

В том случае, если эти подсчеты подтвердятся, консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

Все подробности в спецтеме Brexit

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