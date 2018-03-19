Большая часть украинцев еще не знает, кто выиграет следующие выборы президента

Лишь немногим больше трети опрошенных готовы назвать конкретные фамилии

Почти две трети украинцев еще не знают, кто выиграет выборы президента страны в 2019 году – об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

С фамилией будущего главы государства, по их словам, определились около 36% опрошенных.

На вопрос "Кто, по вашему мнению, станет следующим президентом Украины?" ответы респондентов распределились следующим образом:

9,4% опрошеных назвали Юлию Тимошенко,

8,2% – Петра Порошенко,

2,7% – Олега Ляшко.

Если бы выборы проходили в середине февраля (когда и проводился опрос), те, кто определился, проголосовали бы следующим образом:

24,6% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,

15,5% – за Олега Ляшко,

12,5% – за Анатолия Гриценко,

9,8% – за Петра Порошенко,

9,7% – за Юрия Бойко

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на днях заявил, что не намерен принимать участие в предстоящих президентских выборах.

Как сообщалось, на проведение выборов президента Украины в 2019 году необходимо более 2,3 млрд гривен.