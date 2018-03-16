Гройсман рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Сегодня, 19:50

Премьер обозначил свою позицию по предстоящим выборам в Украине

Владимир Гройсман. kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен принимать участие в предстоящихпрезидентских выборах. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Политический капитал для меня является второстепенным. Я хочу сделать страну лучше в пределах возможностей и компетенции. Это большая мотивация для меня. Знаю о разговорах, о моих якобы политических амбициях. Моя амбиция – сделать страну лучше. Я не собираюсь участвовать в президентских выборах", – написал он.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что намерен принять участие в следующих парламентских выборах ради продолжения внедрения изменений в стране.

"Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах. Каждый политик должен задать себе вопрос: зачем он это делает... Я буду принимать участие, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", – сказал Гройсман.

В свою очередь и секретарь СНБО Александр Турчинов озвучил свои планы на выборы, но президентские. Он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего главы государства на предстоящих президентских выборах.
выборы, Украина, Гройсман

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"Сегодня"

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