Большая разборка: какие функции есть у президента Украины

И что обязаны сделать все кандидаты на пост главы государства до выборов

Фото: president.gov.ua

Большая разборка: какие функции есть у президента Украины Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f7/9a8/5c52f79a8ae7b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f7/9a8/5c52f79a8ae7b.jpeg 2019-02-04T06:40:00+02:00 Политика И что обязаны сделать все кандидаты на пост главы государства до выборов

Пока Украина выбирает президента, в правах и обязанностях главы государства журналисты "Сегодня" разбирались при поддержке управляющего партнера юрфирмы Pravovest Глеба Сегиды.

Кто такой президент Украины?

Является главой государства Украины и выступает от его имени. Несмотря на статус парламентско-президентской республики, все еще является лицом №1 в нашей стране. Президент является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности государства, соблюдения Конституции Украины (основного Закона страны), прав и свобод человека и гражданина.

Имеет официальные символы: штандарт президента Украины, знак президента Украины, гербовая печать президента Украины и булава президента Украины.

Согласно действующей редакции Конституции, президент избирается на прямом всеукраинском голосовании сроком на пять лет. При этом в Украине все еще нет Закона об импичменте.

Существующая процедура импичмента президента очень сложная и длинная (ст. 111 Конституции), и за всю историю Украины она ни разу даже не была инициирована. Именно поэтому, в отличие от поста премьер-министра, членов Кабинета министров, главы Верховной Рады или парламента в целом, вероятность того, что президент не отбудет в должности отведенный пятилетний срок, очень низкая.

Какие права имеет глава государства на своем посту?

Президент не относится к законодательной, исполнительной, судебной власти, но влияет на них. Вносит по предложению коалиции депфракций представление о назначении Верховной Радой премьер-министра, формирует СНБО, вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ. Также по представлению Кабмина назначает на должность и освобождает председателей местных госадминистраций, треть состава Конституционного Суда. Президент имеет право издавать указы и распоряжения касательно роспуска Рады и назначения внеочередных выборов, имеет право наложения вето на законы, может приостанавливать действие актов Кабмина из-за несоответствия их Конституции с обращением в Конституционный Суд. Еще президент принимает решение о принятии в гражданство Украины и его прекращении, осуществляет помилование заключенных и ведает награждением государственными наградами. Президент неприкосновенен на весь срок своих полномочий — его не могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Занимать президентскую должность можно не более двух сроков подряд.

Какие обязанности имеются у главы государства в военном и международном секторах?

По сути, президент является Главой армии. Он назначает на должности и освобождает высшее командование Вооруженных сил Украины. И хотя генпрокурор и глава СБУ и считаются формально независимыми, но они могут быть назначены или смещены с должности только по представлению президента.

Важно знать, что глава государства вносит в ВР представление об объявлении состояния войны, принимает решение о всеобщей/частичной мобилизации и введении военного положения во всем государстве либо в отдельных областях.

Еще глава государства является представителем Украины на внешней арене. Он вносит в Раду кандидатуры министра иностранных дел, назначает и отзывает глав диппредставительств Украины в других государствах и при международных организациях. Еще президент ведет переговоры и заключает международные договоры.

Вообще, обязанности главы государства в широком понимании содержатся в ст. 102 Конституции Украины. Президент следит за тем, чтобы власть функционировала согласно Конституции и интересам общества, путем влияния на кадровые назначения в каждой из ветвей.

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Обязан ли президент подписывать все законы?

Нет, не обязан. Президент может наложить вето (запрет) на любые законы, принятые Верховной Радой. Также он может возвращать законы обратно в парламент, но при этом предлагать свои правки и предложения к тексту законопроекта. Однако, даже если на закон наложено вето — у парламента есть возможность его преодолеть. Для этого нужно, чтобы за закон повторно проголосовали 300 депутатов. Тогда закон подписывается спикером, а не президентом. В случае возврата законопроекта на доработку депутаты могут поддержать предложения президента и вновь проголосовать за документ 226 голосами. После этого президент снова получает документ на подпись.

Также президент имеет право законодательной инициативы, он может сам вносить на рассмотрение парламента свои законопроекты. Он может определять законопроекты как неотложные — они должны рассматриваться Радой вне очереди. Но важно помнить — поскольку Украина парламентско-президентская республика, то у Рады полномочия шире, чем у президента. Например, парламент может преодолеть вето президента и полностью не учитывать его мнение при подготовке законов или внесении изменений в них. Также именно ВР формирует Кабмин — исполнительную власть в стране. Кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, глав НБУ, СБУ и ГПУ хоть и вносятся президентом, но должны быть утверждены парламентом. То есть без согласия депутатов президент не может сам назначать людей на эти должности. Аналогичный процесс и с увольнением топ-чиновников. Президент может инициировать их отстранение, но все равно это должна поддержать Рада.

Права и обязанности кандидата в президенты

У кандидатов в президенты тоже есть определенные обязанности и права. Каждый из них должен внести в ЦИК залог в размере 2,5 млн грн: его вернут в случае выигрыша или прохождения во второй тур, деньги же проигравших останутся в казне. Также кандидат обязан предоставить декларацию о доходах за год для проверки ее в НАПК. Не может он отказаться и от открытия счета своего избирательного фонда в одном из столичных банков. Тот должен быть обязательно в гривнях, а деньги с него можно тратить только по безналу. А еще кандидат обязан показывать ЦИК все свои агитационные материалы не позднее семи дней после их изготовления.

Кандидат может изготавливать агитационные материалы только за счет средств из своего фонда, но при этом может использовать для этого личное оборудование (принтеры, компьютеры и др). Реклама в СМИ тоже оплачивается из средства фонда. Исключение — государственные СМИ: там кандидат может агитировать за счет средств госбюджета, выделенных на выборы. Например, публиковать в газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр" свою предвыборную программу, но ее объем не должен превышать 12 тыс. знаков. Кроме того, любой кандидат, если только он не действующий президент или нардеп, на период выборов вправе взять на работе отпуск, правда, неоплачиваемый. В это время его не могут уволить, перевести на другую работу, направить в командировку или призвать в армию.

Напомним, ранее в рамках проекта "Большая разборка" мы разбирались в том, что такое ЕСВ и кому он нужен. А еще выясняли, как заработать на госгарантиях, на облигациях внутреннего госзайма.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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