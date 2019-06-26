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Борис Колесников: Государство обязано обеспечить экономическую и социальную поддержку селам

26 июня, 09:46

Политик подчеркнул: в цивилизованных странах оказывается огромная социальная поддержка фермерам

Необходимо провести реальную, а не показушную децентрализацию. У сел должны появиться средства, а государство должно поддерживать малый бизнес в регионах. Об этом по итогам встречи с жителями пгт. Гродовка, Ивановка, Новоалександровка в Донецкой области заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Если говорить глобально, то всегда все страны помогали селам. Что бы эти "умные" министры с церковно-приходским, в лучшем случае, образованием не рассказывали о рынке, в Бельгии, если вы открываете супермаркет в селе, и он является убыточным, правительство страны доплачивает каждому супермаркету. Лишь бы у людей все было. Я уже не говорю о таких вещах, как детские сады и медицинская помощь", – рассказал оппозиционный премьер.

Политик подчеркнул, что везде оказывается огромная социальная поддержка – это делают все правительства всех цивилизованных стран.

"Фермерские хозяйства, которые у нас так любят рекламировать, построили в настоящем виде только США. Там действительно есть фермы, где дойное стадо состоит из 11 тысяч коров. В Украине нет ни одной такой глобальной компании. Поэтому мы должны отдельно рассматривать каждое село: что есть, что можно сделать за счет бизнеса. Главное – "давать удочку": если есть возможность заработать на месте – создать малый бизнес. Мы сейчас начинаем создавать небольшие мясокомбинаты, кондитерские цеха, пекарни, чтобы у сел были доходы. Никто от помощи селу не откажется", – отметил политик.

Чтобы молодежь оставалась в селах, государство должно ее заинтересовать, считает Борис Колесников. Иначе там никого попросту не останется.

"Это должно выглядеть намного лучше, чем выглядит сейчас. И для этого есть все ресурсы. Если будет настоящая, а не показушная децентрализация – у села все будет хорошо. Необходимо, чтобы у людей были средства, чтобы развивался малый бизнес, и, безусловно, мы, как крупнейший налогоплательщик района, со своей стороны сделаем все, чтобы у наших малышей и людей, которые нуждаются в медицинской помощи и другой соцподдержке, было все необходимое", – подчеркнул премьер-министр Оппозиционного правительства.

Ранее Борис Колесников рассказал, что одним из локомотивов развития экономики Украины является сельское хозяйство, и объяснил, что один только сельскохозяйственный сектор может дать Украине 150 млрд долларов ВВП.

Напомним, ранее Борис Колесников отметил, что не надо обсуждать 6 -7 сценариев нахождения компромисса с МФВ, чтобы вывести страну из кризиса. 

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Тег Колесников, Борис Колесников, малый бизнес, фермерские хозяйства

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