Борис Колесников: На инициативу Путина с гражданством РФ Украине нужно отвечать мощнее

По словам главы Оппозиционного правительства, нужно, чтобы за украинским паспортом "стояла очередь через всю Европу"

Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua.

Глава Оппозиционного правительства Борис Колесников обсудил с сайтом "Сегодня" актуальные вопросы политики и общественной жизни, в частности, принятый Радой языковой закон, ситуацию вокруг планов выдачи российских паспортов на Донбассе, и тп.

Так, по мнению Колесникова, на решение президента России Владимира Путина давать российское гражданство жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украине нужно отвечать ассиметрично.

"Нужно отвечать мощнее: делать закон об инвестиционном гражданстве, спортивном гражданстве, чтобы за украинским паспортом стояла очередь через всю Европу. А главное – заботиться о своих гражданах. Чтобы у них не было желания получить другое гражданство. Вот это я считаю самым актуальным", – отметил политик.

Он подчеркнул, что бороться нужно за граждан, а не с гражданством: "Весь цивилизованный мир имеет двойное гражданство, никому это не мешает. При украинском двойном гражданстве нужно учесть особенности. При получении второго гражданства – вы не можете быть депутатом никакого уровня, вы не можете быть госслужащим, от местной администрации до Кабмина или Администрации президента. Такие ограничения есть во многих странах мира, и они полезны, но что касается сегодняшней ситуации, Украина себя загоняет в такой дремучий схрон... Украина не может жить в современном мире, который на сегодняшний день полностью коммуницирован и интегрирован, жить по каким-то законам XIX века, и украинские власти, пытаясь получить себе бонусы на предстоящие выборы, уничтожают Украину, отталкивая своих граждан".

Что касается принятого на днях Верховной Радой языкового закона, то он, по словам Колесникова, грубейшим образом нарушает ст. 10 Конституции Украины (в статье, среди прочего, говорится: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины" – Ред.).

"Была и норма о языковых инспекторах, ее вроде бы удалось убрать. Вы лучше социальных инспекторов введите. Посмотрите, как живут люди, опуститесь на землю. Другого пути нет. Украина многонациональная страна… Я считаю, что закон антиукраинский, а если касаться ваших коллег из СМИ, нужно понимать, что рекламный рынок, за счет которого существует ТВ и радио, за 5 лет стал в четыре раза меньше, и это удар по украинским СМИ. Вся реклама уйдет на спутниковые каналы, где люди привыкли получать качественное кино на том языке, на котором им удобно. Уйдет в социальные сети, в интернет. Это финансовый удар по отечественным СМИ. Вы же не можете для Youtube или Apple music ввести ограничения украинским законом. Все уйдут туда, все и так там. Поэтому с точки зрения медиа – этот закон уничтожает украинские медиа. А с точки зрения гражданского общества – они продолжают раскол", – заявил Колесников.

Политик подчеркнул, что в Украине должен быть один государственный язык, но каждый областной совет должен иметь право ввести второй официальный язык в своей области: "Надо выбирать то, что сближает, а пока власти выбирают то, что разъединяет".

Также глава Оппозиционного правительства поделился мыслями по поводу реформу парламента.

"Нужно сократить втрое число депутатов. Мы об этом не сегодня говорили, говорили 3 года назад, когда предложили концепцию Конституции. Сделать компактный парламент, 150 депутатов нижней палаты, сделать верхнюю палату с представителями гражданского общества по два человека от миллиона избирателей. И такими образом страна будет смело идти вперед. Когда вы строите свое дело, бизнес, вы принимаете такие правила, которые вам позволят быстро добиться успеха. Если вы пойдете в такую казуистику, который пошли наши власти, вы никогда никакого бизнеса не построите. Поэтому нужно действовать быстро, просто, но дерзко. Главное, подчеркиваю – не сокращение числа депутатов. Главное – качество парламента. У парламента оборона, безопасность, внешняя политика, и у президента, естественно – национальная структура. Остальное у местных советов. Так построен весь мир. Не нужно изобретать велосипед, тем более, он у нас не получается", – заявил политик.

Колесников также прокомментировал отношение Оппозиционного правительства к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

"Еще не о чем говорить, нет шагов. Будут шаги – будет наша позиция, четкая. Но она всегда была конструктивной и будет конструктивной", – подчеркнул Колесников.

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