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Тест для нового президента: эксперт объяснил, зачем Путин выдает паспорта РФ жителям Донбасса

27 апреля, 11:34

По мнению эксперта, за действиями Путина могут скрываться две причины

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Решение президента России Владимира Путина начать выдачу паспортов РФ жителям Донбасса может иметь две скрытых цели. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

Так, по его мнению, подписание указа в Кремле может быть задумано для того, чтобы посеять зерна раздора в украинском политикуме и обществе.

"Вопрос двойного гражданства и так поднимался теми или иными силами в Украине. Нынешнее решение Москвы может стать катализатором очередной дискуссии, которая, как ожидают в Кремле, разделит украинцев", – отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что указ Путина может иметь негативные последствия не только для Украины, но и для некоторых европейских стран.

"Путин просчитывает также реакцию Запада. Реакция эта пока абсолютно несерьезная. Наверное, они еще не перевели на свои языки слова Владислава Суркова о том, что Россия будет защищать не только тех, кто говорит на русском, но и кто думает на нем. А на русском языке могут думать в Финляндии, в Польше, в Прибалтике, на Балканах и так далее. И если Путин выдаст соответствующие указы по этим странам – у этих государств могут быть проблемы", – подчеркнул Бурковский.

Также он акцентировал внимание на том, что Кремль "может их выдать, явно или тайно, если увидит, что реакция Европы очень вялая.

"Россия, по сути, сейчас опробует новый инструмент гибридной войны. Опасный не только для Украины", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Больше о том, почему Кремль решил пойти на выдачу паспортов жителям Донбасса, читайте в материале сайта "Сегодня": Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами.

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Тег Путин, Донбасс, паспорта

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Сегодня

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