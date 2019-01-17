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Бойко пытается отомстить своим бывшим соратникам из "Оппоблока" – эксперты

Сегодня, 23:34

Судебные разбирательства, которые инициировали соратники Бойко, мешают "Оппоблоку" провести съезд

Бойко пытается отомстить своим бывшим соратникам из "Оппоблока" – эксперты Политика Судебные разбирательства, которые инициировали соратники Бойко, мешают "Оппоблоку" провести съезд

Юрий Бойко, которого выгнали из "Оппозиционного блока", пытается отомстить бывшим соратникам, говорят юристы политсилы. С помощью надуманных исков он мешает провести съезд партии, чтобы Александр Вилкул не мог использовать на выборах бренд "Оппозиционного блока".

Уволенная из "Оппозиционного блока" бухгалтер Валентина Горлушко, бывший член политсовета "Оппоблока. В мае 2016 года на съезде партии ее полномочия были прекращены. Вполне обоснованно и официально. Почти три года женщину все устраивало, и вдруг за 10 дней до начала предвыборной кампании она обратилась в Печерский суд. Валентина Горлушко требует отменить решение съезда трехлетней давности, а от Минюста отменить регистрацию этих решений.

"Я думаю, что ее все устраивало и устраивает, но сегодня тем людям, которые стоят над этим человеком, нужно процесс перевести в судебные разбирательства и затянуть возможность выдвижения от партии "Оппозиционный блок" своего кандидата", - говорит Александр Касянюк, сопредседатель исполкома партии "Оппозиционный блок".

В Печерском суде дело приняли к рассмотрению. Первое заседание состоится 29 января. А уже менее чем через неделю, 3 февраля, последний день регистрации кандидатов в президенты.

"Это будет тест на зрелость украинской судебной системы. Если говорить о законодательных основах, любой юрист скажет, что все эти иски являются ничтожными по своей сути. Если же говорить о том, что у нас возможно, что у нас белое могут назвать черным, если есть определенный политический заказ, то очевидно, что мы увидим на чьей стороне у нас сегодня власть", – говорит Кость Бондаренко, политолог.

Политолог Руслан Бортник убежден, за иском стоит не сама Валентина, а сторонники Юрия Бойко.

"Сегодня бывшие партнеры по "Оппозиционному блоку" делают все возможное и невозможное для того, чтобы Вилкул не мог воспользоваться брендом "Оппозиционного блока", – говорит Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Юристы "Оппозиционного блока" уверены, в конце концов, суд точно не удовлетворит иск Валентины, потому что никаких юридических оснований для этого нет, хотя оппоненты и будут пытаться затянуть рассмотрение.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции. Отсюда и иски в суд, и решение о запрете вносить изменения в документы партии. Однако "Оппоблок" уже подал апелляцию. В политсиле ожидают быстрое решение. 

бойко, вилкул, Оппозиционный блок, оппоблок

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