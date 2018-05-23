Брат Найема сообщил о состояния здоровья нардепа

Нардепу Мустафе Найему, которого избили 30 апреля в Киеве, уже сняли шину и его состояние идет на улучшение. Об этом сообщил брат Мустафы Найема, юрист Маси Найем, передает телеканал "112 Украина".

"Сегодня общался. Ему уже сняли шину. Он говорит, что еще немного болит. Тем не менее, он уже нормально говорит, даже может есть. В общем, я думаю, что его состояние идет на улучшение. Относительно сотрясения мозга, я думаю, будет известно позже, когда сделают МРТ, потому что все это время не было возможности его сделать из-за шины", – заявил Маси Найем.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.