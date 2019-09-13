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Британия потребовала от России не мешать судоходству в Керченском проливе

13 сентября, 20:09

Россия только хочет расшатать обстановку в Украине, говорит Кристофер Пинчер

/ Фото: Крымский мост

Заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер потребовал от России прекратить чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе.

Такой призыв содержится в распространенном Форин-оффисом тексте речи Пинчера, с которой он выступит на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Россия, продолжающая ограничивать судоходство в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки в Украине и украинской экономики", — говорится в заявлении Пинчера, который также намерен повторить позицию Лондона о поддержке Украины до тех пор, пока она "не добьется свободы, безопасности и процветания".

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При этом в заявлении МИД также говорится о намерении Пинчера подчеркнуть, что новое правительство Украины должно осуществлять масштабные реформы, чтобы добиться стабильности и повышения благосостояния жителей страны.

Напомним, в НАТО назвали Керченский мост незаконным и заявили, что строительство моста через Керченский пролив мешает свободной навигации по Азовскому морю и поэтому является проблемой.

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Ранее президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что Россия не мешает украинским кораблям и напомнил, как в сентябре 2018 украинские моряки уже проходили через Керченский пролив. Хозяин Кремля также объяснил, что и Крымский мост якобы – не помеха для судоходства.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской Европейской стратегии YES.

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Россия Великобритания Керченский пролив Британия yes дестабилизация судоходство Керченский мост Азовский кризис

Источник: ТАСС

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