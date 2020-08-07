"Будем молиться, чтоб в Украине были войска НАТО": Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным

В России давно нервно реагируют на возможное вступление Украины в НАТО, однако президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что войска Альянса на территории нашей страны не самый плохой вариант для Москвы и Минска.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Белорусский лидер рассказал подробности одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным

"Я ему такую бросил фразу: "Знаешь, с (войной на Донбассе) надо действительно заканчивать, потому что мы получим хуже, чем мы боимся". А он говорит: "Что ты имеешь в виду?" – "Мы все боимся, что Украина станет (членом) НАТО. И что там будут натовские войска. Знаешь, мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтобы там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые нацелятся против России, и нам будет несладко тоже", – рассказал Лукашенко.

В тренде Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси: говорили о выдаче Украине наемников Вагнера

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии Крыма. Президент Беларуси считает, что украинские военнослужащие "проспали" захват полуострова. В свою очередь он на месте руководства Украины в 2014 году действовал бы гораздо жестче против захватчиков.

Реклама

Смотрите также заявления Лукашенко о ситуации с задержанными российскими наемниками из ЧВК Вагнера:

Видео: Пул Первого/Telegram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама