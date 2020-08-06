Вы спали: Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова назвал Украину виновной в незаконной аннексии Крыма Россией, которая якобы без никакого сопротивления отобрала полуостров.

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Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли", – утверждает Лукашенко.

Конкретных фамилий виновников аннексии Лукашенко не назвал, отметив лишь ответственность за это руководства страны, в целом.

Он считает, что в момент агрессии следовало привести армию в степень повышенной боевой готовности, но стрелять в захватчиков в Крыму украинские военнослужащие должны были лишь в крайнем случае. А до того их надо было задерживать "вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками".

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"Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было. Во-первых, чтобы стрелять в русских, надо, чтобы они в тебя первыми начали стрелять. Никогда бы не начали русские в Крыму стрелять, никогда. Они, как вы их называете "зеленые человечки" и Путин их потом признал, высадились и пошли к (Перекопскому – ред.) перешейку, через Симферополь и прочее. Под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили из этих баз. Вы как сидели там спали – так и спали", – сказал президент Беларуси.

Стоит отметить, что его слова о "миролюбивости" российских войск не соответствуют действительности – захватчики с самых первых дней нападения начали проявлять агрессию.

18 марта 2014 года во время штурма 13-го фотограмметрического центра Центрального управления военно-топографического и навигации Главного управления оперативного обеспечения ВСУ в Симферополе российский снайпер убил украинского прапорщика Сергея Кокурина, а также был ранен старший топограф Валентин Федун. А в апреле российский морпех в спину расстрелял из автомата майора Станислава Карачевского.

Однако Лукашенко уже не впервые грубо высказывается о захвате Крымского полуострова. Например, в прошлом году он назвал Крым навсегда потерянным для Украины.

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