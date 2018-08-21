Будущее формата переговоров по Донбассу Сурков-Волкер оказалось под вопросом – СМИ

Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом, сообщил источник

Переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером под вопросом, формат исчерпал себя, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – заявил источник.

По его словам, новых встреч в обозримом будущем не запланировано.

"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что к переговорам по Донбассу может присоединиться советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время в Кремле подтвердили, что Сурков и далее будет курировать Донбасс и вести переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь сам Волкер выступал за продолжение контактов с Сурковым по ситуации на Донбассе. В то же время представитель США отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина, а не его визави по переговорам.