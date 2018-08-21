Будущее формата переговоров по Донбассу Сурков-Волкер оказалось под вопросом – СМИ

Сегодня, 15:09

Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом, сообщил источник

Волкер и Сурков. Фото: ua.usembassy.gov
Волкер и Сурков. Фото: ua.usembassy.gov

Переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером под вопросом, формат исчерпал себя, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Этот переговорный формат способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – заявил источник.

По его словам, новых встреч в обозримом будущем не запланировано.

"Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер  сообщил, что к переговорам по Донбассу может присоединиться советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время в Кремле подтвердили, что Сурков и далее будет курировать Донбасс и вести переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь сам Волкер выступал за продолжение контактов с Сурковым по ситуации на Донбассе. В то же время представитель США отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина, а не его визави по переговорам.
переговоры, Донбасс, Волкер, Сурков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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