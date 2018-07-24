В переговорах по Донбассу может появиться новый человек: Волкер приоткрыл карты

Вчера, 17:38

Американский дипломат рассказал о вероятности новой встречи с Сурковым

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер готов и дальше вести переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по ситуации на Донбассе.

Об этом американец рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

По его словам, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также может повлиять на переговорный процесс по Украине.

"У нас нет сейчас запланированной встречи (с Сурковым. – Ред.). Я всегда открыт для встречи с ним. В последний раз мы общались в январе, и после этого он был снова назначен на свою должность. Мы обменялись коротко фразами, но я думаю, что Джон Болтон (секретарь по нацбезопасности США) будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет сделать больше прогресса, чем раньше".

Напомним, в мае ходили разговоры, что Москвы собирается сменить переговорщика по Донбассу, однако в июне российский лидер Владимир Путин подписал указ по Суркову, переназначив его не старой должности – помощника президента РФ.

В то же время в Кремле подтвердили, что Сурков и далее будет курировать Донбасс и вести переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь сам Волкер выступал за продолжение контактов с Сурковым по ситуации на Донбассе. В то же время представитель США отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина, а не его визави по переговорам.
Россия, США, переговоры, Болтон, Волкер, Сурков

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Источник:

"Сегодня"

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