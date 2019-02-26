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Будущее украинского государства в НАТО – Порошенко

Сегодня, 00:32

Порошенко подчеркнул, что так же от единства украинского народа зависит будущее государства

Фото: president.gov.ua
Будущее украинского государства в НАТО – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/46b/d1c/5c746bd1c5d1b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/46b/d1c/5c746bd1c5d1b.jpeg Политика Порошенко подчеркнул, что так же от единства украинского народа зависит будущее государства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будущее украинского государства видит в НАТО, сообщает сайт администрации президента.

"Будущее Украины я вижу в НАТО, потому что НАТО – это механизм безопасности нашего государства. НАТО – это механизм, когда каждая мама своего сына вернет назад. Потому что вместе с нами будут стоять 30 других наций. Бок о бок будут защищать наше государство вместе с нами. А мы будем защищать их", – сказал Порошенко.

Он отметил, что членство в ЕС также важно для Украины, поскольку "Евросоюз – это система ценностей, демократия и свобода, а также уровень жизни и стандарты".

Кроме того, глава государства рассказал о недавнем визите в Нью-Йорк, где принял участие в Генеральной ассамблее ООН и поставил вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины. "Когда приходят миротворцы – русские сразу выходят, забирают свое оружие. У нас нет внутреннего конфликта, гражданской войны, как пытаются навязать нам российские пропагандисты. Мы мирная и единая страна", – подчеркнул Порошенко.

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Также президент отметил единство и поддержку украинцев, демонстрируемую ими за последние пять лет.

"Наше с вами единство, наша с вами ответственность, наша с вами решимость и наша с вами вера в победу сохранило государство. В 2014-2015 годах львиная часть из вас стала волонтерами. 80% украинцев были объединены вокруг того, что надо спасти государство", - подчеркнул он.

Порошенко отметил также, что благодаря единству за пять лет была создана украинская армия. Он добавил, что сосредоточил много усилий на развитие украинского войска. "Нам, украинцам, есть дело до нашего государства. Так, как я, действовали 80% украинцев. И на сегодняшний день мы имеем уже мощную армию, которая сегодня является одной из сильнейших на континенте и способна защитить Украину", – сказал президент.

"Сегодня ее численность 250 тыс., но при введении военного положения мы проверили, что за неделю еще 150 тыс. сразу же станут к оружию", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что так же от единства украинского народа зависит будущее государства. "На сегодняшний день на кону стоит вся наша Украина. От нашего с вами единства, от ответственного выбора зависит судьба государства не на пять лет, а на поколения. Очень важно, чтобы Путин не вернулся в Украину. Мы должны двигаться вперед", – подчеркнул он.

"Мы не имеем права предать ожидания наших воинов", - резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Также после окончания своей каденции на высшей должности в стране президент Украины Петр Порошенко мечтает стать членом Европейского парламента от нашего государства.

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Тег НАТО, армия, Порошенко, единство, Петр Порошенко

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