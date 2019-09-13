В посольстве Украины в США подтвердили выделение более $ 390 млн военной помощи

Эти деньги предназначены для закупки вооружения и военной техники

/ Фото: Getty Images

Администрация американского президента Дональда Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины.

Информацию об это подтвердили в посольстве Украины в США. Сообщение об этом появилось в Facebook.

"Приветствуем поддержку администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию безопасности помощи Украине", – говорится в сообщении.

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Речь идет о $ 250 млн из бюджета Пентагонав рамках программы "Инициатива безопасностей помощи Украине",$ 115 млн по программе Госдепартамента"Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года, в целом это – $391,5 млн.

Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники.

Такая поддержка Соединенными Штатами Америки украинцев в борьбе с российской агрессией "является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", – резюмировали в посольстве Украины в США.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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