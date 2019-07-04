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Будут обсуждать Украину: Путин едет к Папе Римскому в Ватикан

4 июля, 12:53

Российский президент планирует поднять тему поддержки автокефалии ПЦУ греко-католиками

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/REUTERS
Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/REUTERS.

Российский президент Владимир Путин едет в Ватикан, где его встретит глава Католической церкви Папа Римский Франциск, который ранее в этом году выразил озабоченность в связи с конфликтом на востоке Украины.

Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, одной из тем станет "украинский вопрос", а именно ситуация на оккупированном Донбассе.

В то же время, по данным аргентинского агентства Tеlam, также будут обсуждаться активная поддержка автокефалии поместной Православной церкви Украины греко-католиками.

Также в Кремле анонсировали обсуждение тем отношений Русской православной церкви с Католической, борьбы с религиозным экстремизмом и восстановления Сирии после войны.

Стоит отметить, что на следующий день после Путина у Франциска запланирована встреча с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, с которыми Папа обсудит церковную ситуацию в Украине.

На этом фоне следует напомнить о том, что Ватикан анонсировал "сюрприз" для УГКЦ со стороны понтифика. Подробности при этом не уточнялись.

Напомним, что  в традиционном рождественском обращении к "Городу и миру" (Urbi et Orbi) в прошлом году Франциск молился, чтобы Бог принес облегчение и мир Украине.

Переговоры Папы Римского с президентом России являются одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видесюжете:


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Тег Ватикан, переговоры, Путин, Папа Римский, Франциск, война на донбассе, Папа Римский Франциск

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Источник:

ТАСС

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