Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Религия Больше  Новости

УГКЦ будет просить у Папы Римского о собственном патриархате – глава Церкви

29 июня, 18:10

По словам Шевчука, патриархат для УГКЦ – способ существования, а не титул или звание

Фото: Синод епископов УГКЦ
Фото: Синод епископов УГКЦ.

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Блаженнейший Святослав (Шевчук) посетит Рим, где обсудит с Папой Римским Франциском вопрос о предоставлении УГКЦ статуса патриархата. Об этом Шевчук сообщил в интервью "Религиозно-информационной службе Украины".

По его словам, патриархат для УГКЦ – "не только какой-то титул или звание, а, прежде всего, способ существования".

"Мы говорим, что патриархат строится, так как он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или объявления) – это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", – подчеркнул Шевчук.

Он добавил, что эту просьбу озвучивают на каждой встрече, "в частности, когда говорим о том, как мы живем".

Шевчук также отметил, что, очевидно, на встрече речь будет идти о "нашей Церкви в глобальном масштабе".

"Потому что на встречу приглашены все наши митрополиты не только из Украины, но и из Бразилии, Канады, США, Польши ... Поэтому это будет возможность поговорить о нашей Церкви в мире", – подчеркнул он.

В мае Vatican News сообщали, что на фоне сложной ситуации, в которой находится Украина, Франциск решил пригласить на 5 и 6 июля 2019 года в Рим верховного архиепископа, членов постоянного синода и митрополитов УГКЦ.

Новости "Сегодня" писали, что в январе Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января 2019 года в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для ПЦУ. Документ из его рук в процессе совместного богослужения получил предстоятель Церкви Епифаний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Папа Римский, шевчук, рим, угкц

Вы сейчас просматриваете новость " УГКЦ будет просить у Папы Римского о собственном патриархате – глава Церкви". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Папа Римский возвел в лик блаженных румынских епископов, ставших жертвами коммунизма

2 июня, 14:06

Беатификация состоялась в ходе божественной литургии в Блаже

Папа Римский прокатил детей-мигрантов на своем "папамобиле"

16 мая, 01:18

Восемь детей составили компанию папе Франциску, откликнувшись на его приглашение

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Есть ли смысл сбережений в наличных долларах

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

7 секретов знакомств, о которых женщины никогда не расскажут

«Было не больно, а унизительно». Звезда «Маргоши» ушла от мужа

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Установлена мать мальчика, обнаруженного мертвым в чемодане

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Кому ждать обещанную прибавку к пенсии в июле
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь