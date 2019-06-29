УГКЦ будет просить у Папы Римского о собственном патриархате – глава Церкви

По словам Шевчука, патриархат для УГКЦ – способ существования, а не титул или звание

Фото: Синод епископов УГКЦ.

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Блаженнейший Святослав (Шевчук) посетит Рим, где обсудит с Папой Римским Франциском вопрос о предоставлении УГКЦ статуса патриархата. Об этом Шевчук сообщил в интервью "Религиозно-информационной службе Украины".

По его словам, патриархат для УГКЦ – "не только какой-то титул или звание, а, прежде всего, способ существования".

"Мы говорим, что патриархат строится, так как он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или объявления) – это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", – подчеркнул Шевчук.

Он добавил, что эту просьбу озвучивают на каждой встрече, "в частности, когда говорим о том, как мы живем".

Шевчук также отметил, что, очевидно, на встрече речь будет идти о "нашей Церкви в глобальном масштабе".

"Потому что на встречу приглашены все наши митрополиты не только из Украины, но и из Бразилии, Канады, США, Польши ... Поэтому это будет возможность поговорить о нашей Церкви в мире", – подчеркнул он.

В мае Vatican News сообщали, что на фоне сложной ситуации, в которой находится Украина, Франциск решил пригласить на 5 и 6 июля 2019 года в Рим верховного архиепископа, членов постоянного синода и митрополитов УГКЦ.

Новости "Сегодня" писали, что в январе Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января 2019 года в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для ПЦУ. Документ из его рук в процессе совместного богослужения получил предстоятель Церкви Епифаний.

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