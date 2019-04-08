Бурбак: Популизм – это инструмент гибридной войны против Украины

"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Бурбак: Популизм – это инструмент гибридной войны против Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/8b1/5c73de8b1fe50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/8b1/5c73de8b1fe50.jpg 2019-04-08T12:47:46+03:00 Политика "Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности

Парламентская фракция "Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил не раскручивать маховик ненависти, а ответственно подходить к политической дискуссии, уважая выбор граждан. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому" Народный фронт "требует от кандидатов и политических сил ответственности. Во-первых, прекратите раскручивать маховик ненависти. Уважайте выбор граждан – даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы президента – это не игра и не шоу. Держитесь в рамках приличия. Популизм – это инструмент гибридной войны против Украины", – подчеркнул Максим Бурбак.

Он также отметил недопустимость блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.

"Не дестабилизируйте страну бездействием парламента. "Народный фронт" требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", – сказал руководитель фракции НФ.

Ранее Максим Бурбак отмчал, что кандидаты в президенты должны быть сдержаннее и не устраивать между собой "войну на уничтожение".

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