Бывшего нардепа заподозрили в хищении из "УкрСиббанка" 1,1 млрд гривен

Также в рамках расследования ранее сообщили о подозрении гендиректору "АИС", топ-менеджерам ООО "Импульс-В"

Фото: прокуратура Киева

Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Украины по факту завладения 1,1 млрд гривен средств "УкрСиббанка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 – 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб банковскому учреждению на сумму более 1,1 млр гривен", – говорится в сообщении.

Экс-нардепу объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка официального документа, которое выдается или заверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

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Также в рамках расследования было сообщено о подозрении гендиректору "АИС", топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю). Им инкриминируют ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (Мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

При этом в сообщении прокуратуры имя подозреваемого не называется, однако, как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Возрождение").

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины заподозрила совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко, бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, которым ранее вручили подозрения по "делу Курченко", в расхищении средств из казны.

Также напомним, что в Тернопольской области работница банка присвоила денежные переводы в сумме 190 тыс. гривен примерно двадцати клиентов – студентов одного из местных вузов.

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