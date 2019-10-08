Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Бывшего нардепа заподозрили в хищении из "УкрСиббанка" 1,1 млрд гривен

8 октября, 11:36

Также в рамках расследования ранее сообщили о подозрении гендиректору "АИС", топ-менеджерам ООО "Импульс-В"

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Столичная прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Украины по факту завладения 1,1 млрд гривен средств "УкрСиббанка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 – 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб банковскому учреждению на сумму более 1,1 млр гривен", – говорится в сообщении.

Экс-нардепу объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка официального документа, которое выдается или заверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

Реклама

Также в рамках расследования было сообщено о подозрении гендиректору "АИС", топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю). Им инкриминируют ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (Мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В тренде
Выставка "Оружие и безопасность" в Киеве и нобелевка по физике: топ-темы дня
Бронетранспортер "Отаман-3" на XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2019"

При этом в сообщении прокуратуры имя подозреваемого не называется, однако, как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Возрождение").

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины заподозрила совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко, бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, которым ранее вручили подозрения по "делу Курченко", в расхищении средств из казны.

Также напомним, что в Тернопольской области работница банка присвоила денежные переводы в сумме 190 тыс. гривен примерно двадцати клиентов – студентов одного из местных вузов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев банки прокуратура

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражуПолитика
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика

Новости партнеров

Loading...