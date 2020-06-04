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Бывший судья: стало известно, кто заменит Ткаченко в "Слуге народа"

4 июня, 14:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня Ткаченко перестал быть депутатом после назначения в Кабмин

На место сложившего депутатские полномочия Александра Ткаченко во фракцию "Слуга народа" войдет Денис Маслов, который прошел на парламентских выборах от Днепра. Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, "Слугу народа" и парламент в целом усилит опытный юрист.

"Александр Ткаченко – в правительстве, депутатский мандат сложил. Скоро в Верховной Раде поклянется новый народный депутат – к нам присоединится Денис Маслов из Днепра. Он опытный юрист, управляющий партнер адвокатского объединения. В прошлом работал судьей в районном суде города Каменское (ранее Днепродзержинск). Не буду пересказывать биографию Дениса. Она есть на сайте Центральной избирательной комиссии. А пока поздравляю. Дениса впереди ждет много работы. В какой именно комитет он войдет – узнаем позже", – написала Кравчук.

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Маслов Денис Вячеславович: родился 1 августа 1983 года, гражданин Украины. Имеет высшее образование. Также является директором ООО "АВИН ТРЕЙД". На выборы баллотировался от политической партии "Слуга народа" в Днепре, в избирательном списке партии под № 138.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры. В связи с этим он подал заявление о сложении депутатских полномочий (нельзя совмещать депутатство и должность министра), которое поддержал парламент.

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депутат Александр Ткаченко слуга народа Евгения Кравчук Денис Маслов

Источник: Сегодня

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