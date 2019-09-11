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Бывший узник Кремля Сущенко дает пресс-конференцию: онлайн-трансляция

11 сентября, 12:42

Бывший политзаключенный возвратился в Украине в рамках обмена пленными 7 сентября

Скриншот

Скриншот

Освобожденный из российской неволи журналист Роман Сущенко дает пресс-конференцию. Вместе с ним отвечает на вопросы и его адвокат Марк Фейгин.

Роман Сущенко сразу после обмена пленными с между Россией и Украиной и прибытия в аэропорт "Борисполь" в объятиях родных сказал, что в России ему пришлось невесело и пережил "небольшой ад", но отметил, что "наши люди всюду выживут". Первое, чего он захотел после освобождения – поесть арбузов.

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Позже его адвокат Фейгин сообщил, что Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации – об этом ему объявили в российском СИЗО.

Как сообщали новости "Сегодня", парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Фото: echr.coe.int

4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

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пресс-конференция обмен пленными Сущенко

Источник: Сегодня

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