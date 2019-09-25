Цена жизни – 10 долларов: Зеленский в ООН рассказал историю Слипака

Глава государства показал миру патрон на подобие того, который унес жизнь оперного певца на Донбассе

Василий Слипак. Фото: facebook.com/tdanylenko

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Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке рассказал историю украинского добровольца и оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбассе.

Он рассказал мировому сообществу, что украинца больше не услышат на самых известных оперных площадках мира.

"Историю человека, для которого быть услышанным – стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров в мире. Его голос звучал в Карнегги-холе (Нью-Йорк), в соборе Нотр-Дам, в лондонском Ковент-гардене и Гранд-опере в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение, но есть одна вещь, которая не позволит вам этого сделать…", – сказал Зеленский и показал патрон калибра 12,7 (из такого калибра был убит украинец).

Фото: AFP

Глава государства отметил, что этот боеприпас остановил не только карьеру Слипака, но и его жизнь. Он подчеркнул, что такой патрон стоит 10 долларов.

"К сожалению, сегодня на нашей планете это (патрон) и есть цена человеческой жизни. Его звали Василий Слипак – солист парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии", – добавил глава государства.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", Василий Слипак был убит 29 июня 2016 года пулей снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области. Позывной "Миф" он взял себе как сокращение от "Мефистофель" из оперы "Фауст" Гете.

Позже офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал фото боевика "Морячка" – возможного убийцы Слипака.

Слипак родился во Львове, учился во Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко, а после завершения обучения был приглашен в Парижскую оперу. Он 20 лет прожил во Франции, но решил пойти добровольцем в зону боевых действий. Вместе с сослуживцами находился на передовых позициях.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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