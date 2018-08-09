Чем займется Рада после каникул: Избирательный кодекс и бюджет

Сегодня, 07:16

Могут поднять зарплаты медикам и сделать е-сигареты подакцизными

Планы. Собираются принять и блок законов по нацбезопасности
Планы. Собираются принять и блок законов по нацбезопасности. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

До начала следующей парламентской сессии остался месяц. 4 сентября вернутся под купол Рады и примутся за принятие новых законов.

"В октябре останется год до парламентских выборов, а до президентских еще меньше. Поэтому важно упорядочить избирательное законодательство", — заявил в выходные председатель парламента Андрей Парубий.

Депутатам важно успеть принять Избирательный кодекс и утвердить новый состав ЦИК. Напомним, главные изменения нового Избирательного кодекса — отказ от "мажоритарки" в пользу открытых партийных списков.

По словам Парубия, после каникул нардепы займутся также вопросами нацбезопасности.

"Мы приняли рамочный закон (о нацбезопасности, принят 21 июля. — Авт.). Будет необходимость принять профильные законы — закон о Службе безопасности, закон о разведке и о создании комитета по вопросам разведки", — напомнил спикер.

Он пообещал рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента:

"Я предложу целый ряд инициатив на осень, чтобы можно было упорядочить систему управления и сделать ее оптимальной".

Надбавки и доноры

И без этих краеугольных законов депутатам будет чем заняться. Только за время каникул Рады, которые начались 13 июля, нардепы зарегистрировали уже более 70 новых законопроектов. Среди них — повысить зарплаты медикам. Авторы законопроекта №9001 хотят пересмотреть Единую тарифную сетку и с 2019 года дать врачам надбавку за престижность профессии в размере до 20% от оклада. Среди других инноваций законопроекта — проверка эффективности медреформы и назначение министра здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждет своего часа и законопроект №8629 о вспомогательных репродуктивных технологиях. Проект впервые введет в законодательное поле термины, касающиеся искусственного оплодотворения и суррогатного материнства, а также обозначит права и обязанности пациентов и доноров.

Е-сигареты и охота

Хотят депутаты и сделать используемую в электронных сигаретах жидкость подакцизной и брать за нее налог в размере 2 грн за 1 мл. Об этом идет речь в зарегистрированном недавно проекте №8601-1. Документ также даст определение е-сигаретам и заправочным контейнерам и запретит продавать их несовершеннолетним.

Зарегистрировали в Раде и документ, который призван вернуть на доработку закон №8256 о подготовке собак к охоте. Ранее поданный законопроект запрещал использовать для обучения охотничьих собак живые приманки (лис, енотов и т. д.). Вне закона объявлялся и отстрел бродячих собак, кошек, волков, лис, енотовидных собак и серых ворон. Однако после обращения в комитет ВР Ассоциации пользователей охотничьих хозяйств было решено вернуть закон на доработку.

"Могут представить земельный закон"

По мнению политолога Владимира Фесенко, обновлением Центризбиркома нардепы займутся в первую очередь.

"Состав объявят уже в сентябре-октябре, — уверен он. — Этот момент решат оперативно, чтобы потом не возник вопрос о легитимности президентских выборов".

А вот Избирательный кодекс могут и не поменять, считает эксперт, может не хватить голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помимо выборов, у нардепов после каникул есть и другие важные цели.

"Ключевым проектом для осенней сессии станет и принятие бюджета на следующий год", — рассказал нам эксперт.

Также Фесенко предполагает, что уже осенью могут показать новый правительственный законопроект о приватизации сельскохозяйственных земель:

"Насколько я слышал, документ почти готов. Но вот решатся на его принятие или нет — вопрос открытый. Однако, если его представят, он в любом случае вызовет большой резонанс в обществе, и вокруг него развернется острая политическая борьба".
закон, бюджет, законопроект, госбюджет, охота, доноры, донорство, избирательный кодекс, электронные сигареты, бюджет-2019

Вы сейчас просматриваете новость "Чем займется Рада после каникул: Избирательный кодекс и бюджет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото из открытых источников

Сенат США одобрил 250 млн помощи Украине

2 Августа, 03:02

50 млн долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений

Экономика

Фото: пресс-центр НБУ

Украина справляется с бюджетом не на 100%

1 Августа, 16:57

Министерство финансов отчиталось о доходах и расходах государственной сметы
Загрузка...

Экономика

Фото: пресс-центр НБУ

Остатки на казначейском счете резко упали: в Минфине назвали причины

1 Августа, 16:33

Маркарова объяснила ситуацию и призвала не паниковать

Экономика

Выплаты. Эксперты считают, что в сбоях в работе Пенсионного фонда виноват человеческий фактор

Дефицит госбюджета составляет 10 миллиардов грн: откуда возьмут деньги на выплату пенсий

1 Августа, 07:18

Средства изыщут за счет ряда статей, но могут и включить печатный станок
Загрузка...