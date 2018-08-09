Чем займется Рада после каникул: Избирательный кодекс и бюджет

До начала следующей парламентской сессии остался месяц. 4 сентября вернутся под купол Рады и примутся за принятие новых законов.

"В октябре останется год до парламентских выборов, а до президентских еще меньше. Поэтому важно упорядочить избирательное законодательство", — заявил в выходные председатель парламента Андрей Парубий.

Депутатам важно успеть принять Избирательный кодекс и утвердить новый состав ЦИК. Напомним, главные изменения нового Избирательного кодекса — отказ от "мажоритарки" в пользу открытых партийных списков.

По словам Парубия, после каникул нардепы займутся также вопросами нацбезопасности.

"Мы приняли рамочный закон (о нацбезопасности, принят 21 июля. — Авт.). Будет необходимость принять профильные законы — закон о Службе безопасности, закон о разведке и о создании комитета по вопросам разведки", — напомнил спикер.

Он пообещал рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента:

"Я предложу целый ряд инициатив на осень, чтобы можно было упорядочить систему управления и сделать ее оптимальной".

Надбавки и доноры

И без этих краеугольных законов депутатам будет чем заняться. Только за время каникул Рады, которые начались 13 июля, нардепы зарегистрировали уже более 70 новых законопроектов. Среди них — повысить зарплаты медикам. Авторы законопроекта №9001 хотят пересмотреть Единую тарифную сетку и с 2019 года дать врачам надбавку за престижность профессии в размере до 20% от оклада. Среди других инноваций законопроекта — проверка эффективности медреформы и назначение министра здравоохранения.

Ждет своего часа и законопроект №8629 о вспомогательных репродуктивных технологиях. Проект впервые введет в законодательное поле термины, касающиеся искусственного оплодотворения и суррогатного материнства, а также обозначит права и обязанности пациентов и доноров.

Е-сигареты и охота

Хотят депутаты и сделать используемую в электронных сигаретах жидкость подакцизной и брать за нее налог в размере 2 грн за 1 мл. Об этом идет речь в зарегистрированном недавно проекте №8601-1. Документ также даст определение е-сигаретам и заправочным контейнерам и запретит продавать их несовершеннолетним.

Зарегистрировали в Раде и документ, который призван вернуть на доработку закон №8256 о подготовке собак к охоте. Ранее поданный законопроект запрещал использовать для обучения охотничьих собак живые приманки (лис, енотов и т. д.). Вне закона объявлялся и отстрел бродячих собак, кошек, волков, лис, енотовидных собак и серых ворон. Однако после обращения в комитет ВР Ассоциации пользователей охотничьих хозяйств было решено вернуть закон на доработку.

"Могут представить земельный закон"

По мнению политолога Владимира Фесенко, обновлением Центризбиркома нардепы займутся в первую очередь.

"Состав объявят уже в сентябре-октябре, — уверен он. — Этот момент решат оперативно, чтобы потом не возник вопрос о легитимности президентских выборов".

А вот Избирательный кодекс могут и не поменять, считает эксперт, может не хватить голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минфин настроен вовремя подать в Раду бюджет-2019

Помимо выборов, у нардепов после каникул есть и другие важные цели.

"Ключевым проектом для осенней сессии станет и принятие бюджета на следующий год", — рассказал нам эксперт.

Также Фесенко предполагает, что уже осенью могут показать новый правительственный законопроект о приватизации сельскохозяйственных земель: