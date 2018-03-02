Четкий сигнал агрессору: Порошенко поприветствовал продление санкций против России

Вчера, 23:40

Президент подчеркнул, что продление санкций – четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины

фото facebook.com/petroporoshenko
фото facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление президентом США Дональдом Трампом санкций против России.

"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России", – написал Порошенко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

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Лидер Украины подчеркнул, что продление санкций – четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.

"Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", добавил Порошенко.

Как сообщалось, Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что призовет лидеров стран ЕС не смягчать санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.
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Источник:

"Сегодня"

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