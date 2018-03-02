Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации в Украине

Документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс

Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.

"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", – говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций – ред.) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", – отмечается в документе.

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"Этот документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс", – говорится в послании.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже – 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года – санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что призовет лидеров стран ЕС не смягчать санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.