Будущая глава Еврокомиссии о конфликте Украины и России: мнение Урсулы фон дер Ляйен
Как министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен комментировала агрессию Кремля против Украины в последние пять лет
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной во главе немецкого оборонного ведомства, а сейчас она может стать руководительницей Еврокомиссии.
Именно ее кандидатура оказалась на саммите Евросоюза в Брюсселе 2 июля компромиссной, и теперь ей осталось пройти только голосование в Европарламенте.
Но что преемница Жан-Клода Юнкера думает об Украине и исходящих от России угроз? В этом вопросе позиция фон дер Ляйен неоднозначна.
С одной стороны, она призывала Киев и Москву прийти к "пониманию", а в июне 2014 года, она хоть и выступила против незаконной аннексии Крыма, но продолжала поддерживать необходимость диалога с Россией и неоднократно высказывалась о необходимости улучшения отношений с РФ.
В то же время немецкий министр выступала против постоянного военного присутствия НАТО в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, утверждая, что Альянс решимо готов отстаивать свой восточный фланг.
Что же касается введенных против России санкций, то Урсула фон дер Ляйен их поддерживала, хотя и предостерегала против "провоцирования" РФ, а после захвата 24 украинских моряков в районе Керченского пролива призвала Кремль отпустить военнопленных и вернуть корабли.
По прошествии времени ее риторика в отношении России становилась более резкой – в прошлом году фон дер Ляйен призвала Запад для урегулирования конфликта на Донбассе вести себя более жестко и действовать против РФ с позиции единства и силы, чтоб заставить Кремль выполнять Минские соглашения.
Несмотря на это, все время, проведенное на посту, глава немецкого Минобороны выступала против поставок Украине летального оружия, и эта позиция сохраняется и по сей день – в ФРГ так и не решились продать вооружения Киеву.
Безотносительно же Украины и России к Урсуле фон дер Ляйен есть претензии и у себя на родине – она проявила себя как неэффективный руководитель, а немецкие Вооруженные силы стали объектом откровенных насмешек.
Напомним, что экстренный саммит в Брюсселе, на котором были избраны кандидатуры на высочайшие должности в ЕС, был одной из важнейших тем минувшего дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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