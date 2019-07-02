ЦИК допустила на выборы в Раду Клюева и Шария

Чиновник времен Януковича и известный блогер смогли стать кандидатами в нардепы после решения суда

Андрей Клюев. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты на выборы в Верховную Раду экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария. соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Как объяснила секретарь комиссии Наталья Бернацкая, это стало возможным после соответствующего решения Верховного суда. Ранее им было отказано в регистрации из-за непроживания в Украине последние пять лет. При этом ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт.

"Лично меня возмущает позиция отдельных судей по избирательным делам вообще, а в данном случае она, по моему мнению, граничит с правовым нигилизмом. Генеральная прокуратура Украины предоставила нам обоснованный ответ по поводу того, что в рамках уголовного производства, которое она проводит, есть информация о том, что господин Клюев находится последние пять лет не на территории Украины. В отношении господина Шария ЦИК на судебных заседаниях предоставляла даже протокол совещания ОБСЕ, на котором выступала жена господина Шария, которая заявляла публично, что они с семьей уже 7 лет не проживают на территории Украины, и таким образом подтверждала нашу позицию", – подчеркнула секретарь Центризбиркома.

Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

По ее словам, Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты.

"Верховный суд поставил в этих вопросах точку, уничтожив все наши доказательства. Мы не имеем никакого другого выхода, действуя в рамках действующего законодательства, только как регистрировать данных кандидатов…", – подытожила Бернацкая.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Также ему было объявлено о подозрении, суть которого заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправных указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года. В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко показал драгоценности, обнаруженные во время обыска в доме Клюева.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России. Однако 4 мая 2017 года Интерпол снял с розыска экс-главу АП. 28 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против Андрея Клюева.

Анатолий Шарий также является фигурантом уголовного дела. Еще в 2011 году в отношении него открыли производство по подозрению, что он инсценировал покушение на самого себя с обстрелом своего автомобиля. Также после Майдана в 2014 году он покинул Украину и выехал в Россию.

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