ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава комиссии округа №210

В Украине остался один округ, где не могут завершить подсчет голосов на выборах

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава ОИК округа №210 и взяла на себя его полномочия по установлению итогов голосования в округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что 15 августа обязали указанную ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в этом округе с учетом решения Шестого апелляционного админсуда.

Кроме того, ОИК округа №210 должна была составить соответствующий уточненный протокол и отправить его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа.

"Однако это решение Комиссии указанной ОИК выполнено не было. Поэтому ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, что заключается в бездействии относительно выполнения ею определенной Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязанности установить итоги голосования в ОИО №210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

Также ЦИК определила, что полномочия соответствующей ОИК по установлению итогов голосования в этом округе будет осуществлять Центризбирком.

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В то же время Комиссия приняла решение обратиться в Нацполицию для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

Отмечается, что субъекты представления, по представлениям которых в состав указанной ОИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16:00 18 августа внести представление в ЦИК относительно новых кандидатур для включения в состав этой комиссии.

Напомним, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось, потому что комиссия во исполнение решения суда не успела осуществить повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК предоставили больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16.00 6 августа.

6 августа ЦИК заслушала уточненный протокол ОИК ОМО №210 об итогах голосования в округе и приняла его на обработку.

7 августа ЦИК обязала ОИК округа №210 еще раз уточнить протокол об итогах голосования в округе, поскольку ОИК составила предыдущие уточненные протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссия не открывала и не исследовала.

15 августа ЦИК обязала окружную комиссию округа №210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования. На этот раз соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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