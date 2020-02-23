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"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией": Кива поздравил мужчин с 23 февраля

23 февраля, 13:36

Нардеп объяснил, почему он решил поздравить с советским праздником

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива решил поздравить украинцев с несуществующим в Украине праздником. Об этом он написал в Facebook.

Отметим, что 23 февраля до сих пор отмечает страна-агрессор Россия.

"Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией. С праздником нас, мужчины", – написал Кива.

В комментариях нардепу указали, что это явно не его праздник, поскольку он не служил в советской армии, а, значит, к нему не относится априори. На это политик заявил, что он чтит этот день, потому что 23 февраля относится к его деду и отцу.

"У меня мой дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители", – написал он.

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Пользователи сети ополчились на Киву.

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Отметим, до 2014 года в Украине, как и на всем постсоветском пространстве, отмечался День защитника отечества. Однако после начала российской агрессии против Украины, в нашей стране отменили празднование этой даты и появился новый праздник – День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским. Кроме того, он еще и жестко оскорбил премьер-министра Гончарука.

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праздники 23 февраля Илья Кива

Источник: Сегодня

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