Данилов назначен главой Центра кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.
Соответствующий указ №771/2019 был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 25 октября.
"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Вячеславовича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, что до назначения секретарем СНБО Данилов был заместителем секретаря СНБО, на которую он был назначен указом Зеленского №551/2019.
Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).
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