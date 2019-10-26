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Данилов назначен главой Центра кибербезопасности

26 октября, 20:07

Зеленский назначил секретаря СНБО координировать кибербезопасность

Алексей Данилов

Алексей Данилов / Фото: Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

Соответствующий указ №771/2019 был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 25 октября.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Вячеславовича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", – говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, что до назначения секретарем СНБО Данилов был заместителем секретаря СНБО, на которую он был назначен указом Зеленского №551/2019.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

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СНБО кибербезопасность Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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