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Зеленский сделал новые назначения в СНБО и СБУ

23 июля, 22:59

Президент назначил заместителем секретаря СНБО Сергея Данилова

Фото: president.gov.ua

Сергей Андрущенко возглавил департамент защиты национальной государственности СБУ, Алексей Данилов стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в указе №550/2019.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – гласит указ №551/2019.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Ранее президент Владимир Зеленский снова изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов.Так, в частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 15 декабря 2014 № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" Зеленский постановил ввести в персональный состав СНБО председателя Службы внешней разведки Бухарева Владислава Викторовича и председателя Государственной службы финансового мониторинга Черкасского Игоря Борисовича.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский собрал СНБО по хищениям в "оборонке". Глава государства недоволен отсутствием прозрачности в закупках для армии и предлагает их частично рассекретить. Тогда в совещании приняли участие Генеральный прокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, в.и.о. председателя Службы безопасности Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

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Тег СБУ, указ, СНБО, Зеленский, назначения, силовики

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