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Данилюк о встрече с Болтоном: формировали повестку стратегического сотрудничества Украины и США

11 июля, 08:05

Секретарь СНБО Украины провел ряд плодотворных дискуссий

Джон Болтон, Александр Данилюк, Рик Перри, Курт Волкер
Джон Болтон, Александр Данилюк, Рик Перри, Курт Волкер. Фото: Facebook

На встречах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка с помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтоном в Вашингтоне и другими американскими чиновниками формировалась новая повестка дня стратегического сотрудничества Украины и США.

Об этом Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Джон Болтон назвал дискуссию с секретарем СНБО "великолепной". На ней шла речь о мирном восстановлении Донбасса  и   поддержке реформ в Украине со стороны США.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри и обсудил с американским чиновником возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности.

Кроме того, ранее Данилюк в США встретился с Куртом Волкером , спецпредставителем Госдепартамента США по Украине и Китом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США.


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Тег Перри, Данилюк, Болтон, Волкер

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