Нормализация отношений Украины с Россией: Зеленский поставил условие Кремлю

Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, рассчитывает Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский готов выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных и рассчитывает на уступки Москвы на ближайших переговорах. Об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

Он призывает российскую сторону не прибегать к языку угроз и рассчитывает, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации и сделает конкретные шаги в этом направлении.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается. Во всех смыслах этого слова. С Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию "минского процесса". Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – заявил Зеленский.

Отметим, в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Также он пояснил, что США и Британия вряд ли подключатся к переговорам "нормандской четверки", да и их там не особо ждут

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