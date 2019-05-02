Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости политики

Нормализация отношений Украины с Россией: Зеленский поставил условие Кремлю

2 мая, 09:52

Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, рассчитывает Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский готов выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных и рассчитывает на уступки Москвы на ближайших переговорах. Об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

Он призывает российскую сторону не прибегать к языку угроз и рассчитывает, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации и сделает конкретные шаги в этом направлении.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается. Во всех смыслах этого слова. С Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию "минского процесса". Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – заявил Зеленский.

Отметим, в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Также он пояснил, что США и Британия вряд ли подключатся к переговорам "нормандской четверки", да и их там не особо ждут

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Крым, Донбасс, Зеленский, условие

Вы сейчас просматриваете новость " Нормализация отношений Украины с Россией: Зеленский поставил условие Кремлю". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зря тратят время": Зеленский прокомментировал новое решение Путина по Украине

Сегодня, 09:16

Зеленский предложил Кремлю список украинцев, которым скоро станет некомфортно в Украине за свои преступления

Инаугурация нового президента: у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях

Вчера, 22:51

Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского

Волкер объяснил, что будет, если Зеленский пойдет на уступки России

Вчера, 13:22

Американский дипломат рассказал, чего США ждут от украинских властей

Зеленский официально объявлен президентом Украины, император Японии отрекся от престола: итоги дня

30 апреля, 19:39

Набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский

Инаугурация Зеленского: в ЦИК сделали заявление

Туристы показали игру молодого бегемота с крокодилами в парке ЮАР

Под какими знаками зодиака рождаются любовницы

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета тысяча км

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Видео. Невероятные трюки украинского гимнаста удивили британцев

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

«Хорошо, что я не занял первое место»: Ержан Максим

5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы

30 апреля, 07:37

В Украине наблюдается дисбаланс на рынке труда

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Заявления Зеленского: чего ожидать украинцам?

Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги