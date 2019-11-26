Дело экс-главы Нацагентства по предотвращению коррупции Корчак направили в суд

Экс-чиновница НАПК в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле

Наталья Корчак. Фото: facebook.com/korchaknatalya

Правоохранители направили в суд дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Обвинительный акт по ст.366-1 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по сути", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, экс-чиновница НАПК в 2016 году не внесла в декларацию о доходах информацию об автомобиле, находящегося в ее постоянном использовании. Автомобиль был приобретен матерью супруга подозреваемой за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на декабрь того же года им на постоянной основе пользовалась чиновница и ее супруг.

Согласно действующему законодательству, этот факт должен был быть отображен в е-декларации.

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Речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах. 28 октября 2019 года она была уведомлена о подозрении.

Наталию Корчак на должности главы Национального агентства по противодействию коррупции сменил Александр Мангул.

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло досудебное расследование о незаконном обогащении Наталии Корчак – в частности, о получении заоблачных премий в 200 тыс. гривен в месяц.

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