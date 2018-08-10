Дело Кернеса: полтавский суд закрыл производство

Уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое рассматривал Киевский районный суд Полтавы, было решено закрыть. Об этом сообщает "112 Украина".

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Сам Кернес заявил, что инкриминируемых в суде преступлений не совершал, а решение пояснил систематической неявкой прокуроров на судебные заседания. В то же время, отвечая на вопрос, удовлетворяет ли его такое решение суда, харьковский мэр заявил: "Понятное дело, что будет апелляция, я думаю, что мы тоже будем смотреть с точки зрения всего текста. Когда мы изучим весь текст, мы будем говорить, довольны мы или нет. Я ожидал оправдательного приговора".

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Напомним, ранее Кернес, который ранее обвинил СБУ в организации беспорядков в горсовете, признался, что, в случае поражения на следующих выборах, запланированных на 2020 год, будет заниматься любимыми собаками, собой и семьей.