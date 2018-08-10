Дело Кернеса: полтавский суд закрыл производство

Сегодня, 12:09

Судья постановил закрыть дело из-за отказа прокурора от поддержки обвинения

Фото: Facebook Геннадия Кернеса
Фото: Facebook Геннадия Кернеса

Уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое рассматривал Киевский районный суд Полтавы, было решено закрыть. Об этом сообщает "112 Украина".

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Сам Кернес заявил, что инкриминируемых в суде преступлений не совершал, а решение пояснил систематической неявкой прокуроров на судебные заседания. В то же время, отвечая на вопрос, удовлетворяет ли его такое решение суда, харьковский мэр заявил: "Понятное дело, что будет апелляция, я думаю, что мы тоже будем смотреть с точки зрения всего текста. Когда мы изучим весь текст, мы будем говорить, довольны мы или нет. Я ожидал оправдательного приговора".

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Напомним, ранее Кернес, который ранее обвинил СБУ в организации беспорядков в горсовете, признался, что, в случае поражения на следующих выборах, запланированных на 2020 год, будет заниматься любимыми собаками, собой и семьей. 
суд, Майдан, кернес, обвинение, евромайдан

Вы сейчас просматриваете новость "Дело Кернеса: полтавский суд закрыл производство". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Ефремов, фото: cxid.info

Экс-депутату Ефремову продлили арест: уже завтра суд будет изучать доказательства его госизмены

Вчера, 23:18

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланированы исследования доказательств стороны обвинения  

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Сегодня"

Суд отказался отпустить Савченко на поруки

Вчера, 13:25

Судья оставил без изменений меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 7 сентября 2018 года
Загрузка...

Политика

Сергей Бочковский. Фото: архив "Сегодня"

Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС

7 Августа, 18:09

Аваков заявил, что отстраненный чиновник на посту главного спасателя страны больше работать не будет

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области за вымогательство будут судить следователя Нацполиции и местных депутатов

7 Августа, 14:40

Злоумышленники с угрозами вымогали у женщины 72 тысячи долларов США
Загрузка...