Дело о финансировании терроризма: в России рассказали о позиции в Гааге

Российская сторона в Международном суде будет оспаривать обвинения Киева

Суд в Гааге. Фото: AFP

В Международном суде в Гааге начинают рассматривать иск Украины против России по сути. Сегодня будут заслушаны возражения российской стороны. В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", – говорится в сообщении.

Москва считает, что украинские обвинения не имеют отношения ни к одной из конвенций, по которым Киев подал иск (международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации). Российская сторона заявляет, что война на Донбассе не регулируется конвенцией о финансировании терроризма, а претензии Киева об аннексии Крыма якобы не могут быть предъявлены на основании конвенции по расовой дискриминации.

"Наряду с этим российские представители приведут иные юрисдикционные возражения, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН", – заявили в МИД РФ и цинично заявили, что Украина не пыталась решить возникшие разногласия с Россией посредством переговоров.

Напомним, в июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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