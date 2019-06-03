Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Дело о финансировании терроризма: в России рассказали о позиции в Гааге

3 июня, 09:57

Российская сторона в Международном суде будет оспаривать обвинения Киева

Суд в Гааге
Суд в Гааге. Фото: AFP

В Международном суде в Гааге начинают рассматривать иск Украины против России по сути. Сегодня будут заслушаны возражения российской стороны. В Министерстве иностранных дел РФ считают, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", – говорится в сообщении.

Москва считает, что украинские обвинения не имеют отношения ни к одной из конвенций, по которым Киев подал иск (международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации). Российская сторона заявляет, что война на Донбассе не регулируется конвенцией о финансировании терроризма, а претензии Киева об аннексии Крыма якобы не могут быть предъявлены на основании конвенции по расовой дискриминации.

"Наряду с этим российские представители приведут иные юрисдикционные возражения, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН", – заявили в МИД РФ и цинично заявили, что Украина не пыталась решить возникшие разногласия с Россией посредством переговоров.

Напомним, в июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".


Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, суд, иск, терроризм, гаага

Вы сейчас просматриваете новость " Дело о финансировании терроризма: в России рассказали о позиции в Гааге". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд ООН начнет рассмотрение возражений России по иску Украины

Сегодня, 01:09

Большинство украинских материалов будет обнародовано на сайте суда уже в понедельник

Новый командующий ООС на Донбассе и морской трибунал в Гааге: главные события страны

11 мая, 11:03

Международный трибунал по морскому праву закончил слушания по иску Киева к Москве за агрессию в Керченском проливе и захват украинских моряков

Рассмотрение иска Украины против РФ в Гааге покажут онлайн

30 апреля, 03:45

Вступительное заявление представителей РФ назначено на понедельник, 10 июня, на 10 утра

Гаагский суд встал на сторону "Нафтогаза" в деле по Крыму

1 марта, 13:21

Украинская компания оценивает сумму компенсаций от действий России в 5 млрд долларов

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Как стирать обувь в стиральной машине

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

10 причин почему жить одному — здорово

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Почему помидоры на вкус не похожи на помидоры?

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Диета по группе крови: охотничья первая

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Битва двух гигантов змеиного мира — кобра против питона

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь