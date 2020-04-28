Дело Пашинского передают в суд: экс-нардепу "светит" до 8 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого ранее освободили из-под стражи. Он подозревается в нанесении человеку тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", – заявили в ГБР.

Правоохранители отмечают, что после того, как Пашинский выстрелили в ногу мужчине, это привело к наступлению инвалидности. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это тяжкое телесное повреждение.

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Адвокатам Пашинского сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После ознакомления защиты с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд. В случае доказательства вины экс-нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, и Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

В августе 2017 года дело против экс-нардепа было закрыто, но в декабре того же года расследование возобновили. В октябре 2019-го ему сообщили о подозрении и арестовали. Но уже в декабре суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

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