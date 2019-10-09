Дело Пукача, переговоры по Приднестровью и нобелевка по химии: топ-темы дня

Верховный Суд слушает жалобу защиты на приговор, а Украина участвует в мирном урегулировании в Молдове – новости Украина

Россия активно проталкивает особый статус для Приднестровского региона Молдовы / Фото из открытых источников

В Киеве продолжается выставка "Оружие и безопасность – 2019". В ее рамках состоится конференция авиационной промышленности Украины. Организаторы – Ассоциация "Укравиапром", Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины и Профсоюз авиастроителей Украины.

Верховный Суд Украины начнет рассмотрение кассаций по "делу Пукача": жалобы защиты на приговор к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе и жалобы потерпевшей стороны.

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В Женеве состоятся дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Речь пойдет о ситуации на админгранице между Грузией и оккупированной россиянами Южной Осетией.

В Братиславе пройдут переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Украина, Россия и наблюдатели от США и ЕС), чтобы активизировать диалог между Кишиневом и Тирасполем, который застопорился на фоне выборов в Молдове.

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук назовет имя лауреата Нобелевской премии по химии за 2019 год.

Днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина скупает бензин, военные расходы не сократят, а доллар лихорадит .

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